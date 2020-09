La nouvelle crainte des Palestiniens : Le sionisme arabe

L’Autorité palestinienne craint que la paix entre les Émirats arabes unis et Israël ne soit la naissance de «sionistes arabes»

Le négociateur en chef de l’OLP et secrétaire du Comité exécutif, Saeb Erekat, a exprimé la crainte de l’Autorité palestinienne que l’accord de paix des Émirats arabes unis avec Israël conduise d’autres États arabes à conclure des accords de «normalisation» similaires. L’Autorité Palestinienne considère ces accords comme un mépris de la demande de l’Autorité palestinienne selon laquelle «l’autodétermination et l’indépendance» palestiniennes doivent précéder toute formation de relations amicales arabes avec Israël.

Critiquant les Émirats arabes unis et d’autres pour avoir « admiré » Israël et établi des relations avec lui, Erekat a décrit le récent accord de paix comme «une naissance publique du sionisme arabe», et a ajouté qu’exprimer son admiration ou son soutien à Israël – comme mettre le drapeau israélien sur sa chemise – est «interdit» car cela promeut la «pensée sioniste»:.

Le secrétaire du comité exécutif de l’OLP Saeb Erekat: «Il y a des groupes [arabes] qui disent:« La Palestine n’est pas ma cause ». Ces groupes disent que «les Palestiniens sont ingrats et que nous nous servons d’eux[les réfugiés]. Nous les avons aidés, mais Israël est un bel État prospère. [Certains] parlent en hébreu dans les universités pour parler avec Israël… On assiste à la naissance publique du sionisme arabe. Il n’y a pas de sionisme arabe, il y a des sionistes arabes… J’ai contacté Bahreïn et envoyé des lettres officielles. J’ai envoyé des lettres officielles et demandé deux choses: ne pas suivre les EAU [mais] s’en tenir à l’Initiative de paix arabe… J’ai fait la même chose avec tous les Etats arabes… Ce n’est pas anodin quand un Arabe photographie son fils qui met le drapeau israélien sur sa poitrine… C’est la pensée sioniste. Interdit. C’est interdit. » [Télévision PA officielle, Sujet du jour , 22 août 2020]

Accord de paix Israël-Émirats arabes unis (Accords d’Abraham)

Il s’agit de l’accord normalisant les relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis (EAU). Il a été annoncé le 13 août 2020, sous la médiation du président américain Donald Trump. Conformément à l’accord, les pays discuteront de la coopération bilatérale sur un certain nombre de sujets. En échange de cet accord, Israël a accepté de suspendre ses plans précédemment annoncés pour appliquer le droit civil israélien à certaines parties de la Judée, de la Samarie et de la vallée du Jourdain conformément au plan de paix de Trump. Les États-Unis ont annoncé que «les musulmans du monde entier qui souhaitent venir en paix pour prier à la mosquée Al Aqsa, pourront désormais se rendre à Tel-Aviv via Abu Dhabi et seront les bienvenus».

SOURCE: Palestinian Media Watch