La nouvelle coalition commence à peine à prendre forme…

Les négociations entre les parties ont légèrement progressé à l’approche de la date limite du 28 mai pour que Netanyahou puisse former un gouvernement. Le grand quotidien israélien, le Yediot Aharonot a révélé que Benjamin Netanyahou et Avigdor Liberman étaient parvenus à un accord de principe, après une longue réunion, selon lequel Israël Beytenou (le parti de Liberman) rejoigne la coalition et que Liberman assume le poste de ministre de la Défense, le même qu’il occupait il y a quelques mois avant de démissionner…Lire la suite sur tel-avivre.com