La nouvelle Bibliothèque nationale d’Israël à Jérusalem située entre la Knesset et le Musée d’Israël s’étendra sur 45 000 mètres carrés, répartis sur six étages en surface et quatre en sous-sol, dont un auditorium, un centre pour visiteurs et un amphithéâtre extérieur.Lire la suite sur israelvalley.com