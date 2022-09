La nièce de Mike Brant : « Il était potentiellement une cible »

Il y a un an sur France 5, Yona Brant, la nièce de Mike Brant, est revenue sur la mystérieuse disparition du chanteur. Mort le 25 avril 1975 à Paris, l’artiste israélien craignait d’être victime d’un attentat antisémite………Détails……..

Près de 47 ans après la mort de Mike Brant, le mystère continue de planer autour de sa disparition. Yona Brant, la nièce du célèbre chanteur israélien, invitée dans C à Vous sur France 5 l’année dernière, est revenue sur cette période sombre qui a précédé le décès de son oncle.

En 1973, Mike Brant s’en va en Israël pour soutenir les soldats de son pays pendant la guerre de Kippour. Un voyage qui l’a particulièrement chamboulé puisqu’à son retour en France, il craint d’être victime d’un attentat antisémite.

Le 22 novembre 1974, il fait une tentative de suicide en sautant du cinquième étage de l’hôtel de la Paix à Genève. Dans une interview accordée à RTL, il se confie sur ce geste : « C’était une connerie (…) C’est la dernière fois. »

Le 25 avril 1975, Mike Brant est retrouvé mort, à l’âge de 28 ans. Il vient de chuter depuis le sixième étage d’un immeuble du 16e arrondissement de Paris. Dans C à Vous, Yona Brant a tenté d’expliquer les peurs de l’artiste : « On parle souvent de la paranoïa de Mike et de cette psychose. Mais moi je pense que ce n’est pas une paranoïa anodine. Il avait raison d’être paranoïaque », a-t-elle souligné avant de préciser : « On parle de la guerre de Kippour. Mais il y avait aussi eu les attentats de Munich, beaucoup d’actes antisémites et autres (…) Il était potentiellement une cible. »

Sur le plateau de l’émission présentée par Anne-Élisabeth Lemoine, Yona Brant a également dévoilé une anecdote surprenante. « À un moment donné, il ne savait plus si les jeunes filles qui arrivaient avec des ciseaux venaient pour lui couper des mèches de cheveux en souvenir, ou si c’était un attentat. Quelqu’un qui lui en voulait.

Donc il n’avait pas totalement tort, je pense, d’avoir ces craintes-là. » La nièce de la star comprend que plusieurs hypothèses aient été formulées autour de sa mort. A-t-il été assassiné ? A-t-il mis fin à ses jours ?

« De toute façon, une disparition comme ça, tragique, alors qu’il avait soi-disant tout pour lui et qu’il était en plein essor, on ne comprend pas. Donc ça amène à des polémiques encore et toujours, on peut le comprendre, on l’accepte », a-t-elle reconnu. Et de conclure : « Il y en a qui sont complètement farfelues, d’autres qui peuvent être plausibles, effectivement. »