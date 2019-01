La municipalité de Tel Aviv va augmenter la taxe foncière des appartements loués en Airbnb

La municipalité de Tel Aviv en concertation avec l’office du tourisme de la ville, a décidé d’adopter la semaine dernière (lundi, 14 Janvier), la résolution d’augmenter les impôts fonciers des appartements loués en courte durée sur une période globale de plus de 90 jours par an. Le projet vise à équilibrer les besoins entre la demande d’hébergement touristique et la nécessité de maintenir un nombre suffisant d’appartements en location longue durée pour les résidents…. Lire la suite sur tel-avivre.com