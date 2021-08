La mort d’Hitler et la piste russe

Aussi, après recoupement, Philippe Charlier affirme que celui qui encore aujourd’hui incarne une forme de mal absolu s’est bien suicidé d’un tir d’arme à feu dans la tempe (et non la bouche), comme l’avait toujours dit Heinz Linge, avant d’être partiellement brûlé. Même s’il ne peut pas attribuer le crâne à Hitler par croisement ADN (les archivistes russes ne l’ont laissé mener qu’un examen visuel), les données chimiques recueillies – des traces montrant la combustion du corps, entre autres – et les écrits permettent néanmoins de faire cesser l’incertitude, vieille de plus de 70 ans.

Pourquoi autant de mystères pendant aussi longtemps ? La faute, comme le retrace l’enquête, à plusieurs facteurs historiques. De la volonté de Staline de cacher le cadavre pour faire croire aux Occidentaux à une fuite du Führer vers l’Amérique du Sud, aux brouilles entre divers ministères soviétiques à travers les époques, en passant par la culture locale du secret, la clé de l’énigme se trouve en grande partie du côté de la Russie.

Mais pas seulement. Et pour cause : sur fond d’oppositions semblables à celles du temps de la Guerre froide, des chercheurs américains du Connecticut avaient certifié, en 2009, que les restes détenus en Russie étaient ceux d’une femme. Bien que fausse, la nouvelle n’avait pas manqué de susciter la polémique, crispant les Russes et poussant les complotistes du monde entier à nier l’évidence.