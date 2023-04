La Mimouna: quel sens donner à cette célébration. Par Charles Chalom Lugassy

La célébration de la Mimouna constitue un des temps forts des festivités juives marocaines.

C'est en quelque sorte l'apogée et le moment propice aux réjouissances dans la vie juive marocaine, cette communauté qui aime célébrer et chez qui on retrouve une grande joie de vivre. Qui n'a pas connu cette ambiance festive où les odeurs de mofleta et de beignets marocains étaient accompagnés de lait caillé, leben,le tout agrémenté d'airs andalous chers à la mémoire des Juifs du Maroc ?