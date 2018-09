La méthode Trump fonctionne : L’exode des entreprises allemandes d’Iran

Le stratagème de Trump pour forcer les pays à choisir entre les affaires avec les États-Unis ou avec l’Iran fonctionne. Alors que les entreprises allemandes en Iran se préparent depuis des mois à ces sanctions, les sorties d’entreprises ne ralentissent pas. Les grandes entreprises allemandes à se retirer ou à réduire leurs activités en Iran sont notamment :

Volkswagen

Cette semaine, le géant allemand de l’automobile a semblé céder à la pression américaine, selon Richard Grenell, l’ambassadeur américain en Allemagne. VW serait encore en mesure de faire des affaires en Iran en vertu d’une exception humanitaire. VW a mis au rebut les plans qu’elle avait annoncés en juillet de l’année dernière pour vendre des voitures en Iran pour la première fois en 17 ans. Les activités de VW en Iran sont modestes et contribuent peu à son chiffre d’affaires, le partenaire local Mammut Khodro détenant une part de marché de 4 %. Son chiffre d’affaires en Amérique du Nord était de 38,8 milliards d’euros en 2017 par comparaison.

Daimler

Le constructeur automobile a suspendu ses activités en Iran » jusqu’à nouvel ordre selon les sanctions applicables « , selon un communiqué de l’entreprise. Elle n’a pas repris la production ou la vente de voitures ou de camions Mercedes en Iran. Mais Daimler n’avait pas grand-chose à y faire. En s’associant avec Iran Khodro Industrial Group, le plus grand constructeur automobile de la région, elle avait pour objectif de devenir leader du marché des véhicules utilitaires et des camions, mais le financement a entravé ces plans. Daimler ne vend pas plus de quelques centaines de véhicules par an, contre 10 000 à son apogée en Iran.

Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank

Commerzbank a déclaré récemment qu’elle n’avait plus de relations d’affaires avec des clients en Iran. La deuxième banque d’Allemagne s’est vu infliger une amende de 1,45 milliard d’euros en 2015 par les autorités américaines et la Deutsche Bank a été condamnée à une amende de 258 millions d’euros pour ses propres opérations en Iran. La Deutsche Bank n’a « aucun intérêt dans les transactions avec l’Iran… cela n’a pas changé », a déclaré un porte-parole au journal Handelsblatt. La Banque DZ a interrompu les transactions financières avec l’Iran à compter du 1er juillet, y compris les transactions de paiement avec l’étranger.

Airbus

Le constructeur franco-allemand et son rival américain Boeing sont confrontés à un défi majeur. Environ 10 % de ses pièces d’avion proviennent de fournisseurs américains, comme United Technologies, Rockwell Collins et General Electric, ce qui met en péril la livraison de 95 avions dans son carnet de commandes. Airbus a déclaré qu’elle analyserait l’effet des sanctions américaines avant de prendre une décision.

Siemens

Siemens Corporation, qui fabrique des produits de santé, d’industrie, d’énergie et d’automobile, a déclaré qu’elle n’accepterait plus de nouvelles commandes de l’Iran et qu’elle y réduirait ses intérêts commerciaux. La société basée à Munich a déclaré qu’elle prendrait les mesures appropriées « pour adapter les activités commerciales en Iran à l’évolution de la situation multilatérale ». Siemens a déclaré qu’un rapport du mensuel Manager Magazin selon lequel elle pourrait supprimer 20 000 emplois dans le cadre de sa stratégie Vision 2020+ était « totalement infondé ». En 2017, le conglomérat d’ingénierie a réalisé un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros avec l’Iran. « Nous achèverons ce que nous avons commencé, dans le respect des directives légales « , a déclaré le directeur financier Ralf Thomas. La question est de savoir si Siemens sera en mesure d’obtenir de futurs contrats.

BASF

BASF s’est engagée à respecter toutes les sanctions américaines contre l’Iran, ce qui signifie qu’elle devra se tenir à l’écart de l’industrie pétrolière et gazière iranienne, son principal intérêt dans le pays, où la société avait espéré investir par le biais de sa filiale d’exploration pétrolière, Wintershall. Un porte-parole de BASF a déclaré jeudi à l’agence de presse française AFP qu’elle » continuera à faire des affaires en Iran et à respecter toutes les règles et réglementations légales « . Il a ajouté qu’environ la moitié des 80 millions d’euros (93,5 millions de dollars) de revenus que BASF a perçus en Iran l’an dernier provenaient de secteurs – énergie, automobile et pétrochimie – affectés par les sanctions américaines. L’activité du groupe basé à Ludwigshafen avec le pays ne représente qu’une infime partie de son chiffre d’affaires annuel de 64,5 milliards d’euros. BASF réalise un quart de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord.

Allianz

Le géant de l’assurance est en train d’identifier les activités liées à l’Iran et d’élaborer des plans de réduction progressive des activités en réponse aux sanctions.

Munich Re

La plus grande compagnie de réassurance du monde a déclaré qu’elle se retirerait de l’Iran en cas de sanctions afin de ne pas risquer ses activités américaines plus importantes.

Deutsche Telekom : En mai, DT a mis fin à des activités en Iran qui étaient auparavant exercées par une filiale, Detecon. Il a déclaré que ses activités avaient expiré en Iran en raison des nouvelles sanctions. Son chiffre d’affaires en Iran cette année était d’environ 300 000 €. La spéculation est que DT veut éviter de donner aux autorités américaines un prétexte pour mettre un terme à une fusion entre la filiale américaine de T-Mobile et Sprint.

Lufthansa / Austrian Airlines

Lufthansa poursuivra ses vols vers Téhéran, avec son partenaire Austrian Airlines, « jusqu’à nouvel ordre ».

Deutsche Bahn

Une porte-parole de la Deutsche Bahn a déclaré que l’entreprise ne travaillera plus sur les plans visant à améliorer les services de la compagnie ferroviaire iranienne Bonyad Eastern Railways (BonRail) après l’expiration de la coopération ce mois-ci. La Deutsche Bahn est actuellement impliquée avec sa filiale DB Engineering & Consulting dans deux projets en Iran, mais de nombreuses banques internationales refusent maintenant de traiter des transactions financières majeures avec ce pays. En mai 2017, la société a signé un protocole d’entente avec BonRail pour le premier projet. Le deuxième projet concernait un contrat de consultant pour la RAI, la compagnie nationale iranienne de chemin de fer.

Hapag-Lloyd

La compagnie maritime Hapag-Lloyd a interrompu l’un des deux services de collecte vers l’Iran et décidera de l’autre avant l’échéance du 4 novembre imposée par les États-Unis. Hapag-Lloyd, la cinquième plus grande compagnie de conteneurs au monde, basée à Hambourg, a déclaré qu’elle n’avait pas de services directs pour traiter elle-même les volumes iraniens, utilisant plutôt des partenaires.

Herrenknecht

Le leader mondial de la technologie des tunnels mécanisés a été étroitement associé aux affaires en Iran. Deux de ses machines ont été utilisées pour construire le métro de Téhéran, un projet d’une décennie qui s’est poursuivi jusqu’à la dernière vague de sanctions. Un porte-parole a récemment déclaré que l’entreprise a toujours suivi les règles nationales et européennes pertinentes, « et nous continuerons à le faire à l’avenir ».

Henkel

Même avant l’accord avec l’Iran, la société de biens de consommation Henkel s’était presque complètement retirée pour des raisons politiques.

Samson

Samson, spécialisée dans les vannes de régulation, est active en Iran depuis 40 ans.

Dürr

L’équipementier automobile allemand a cessé ses activités en Iran en août.

SOURCE : DW.com