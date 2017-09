La médaille des Justes pour une fratrie de Nespouls en Corrèze

Des larmes d’émotion ont coulé ce dimanche dans la salle des fêtes de Nespouls, en Corrèze. Une fratrie a reçu la médaille des Justes parmi les Nations au nom de leur grand-père et arrière grand-mère, mais c’est tout un village qui a été salué…….Détails……..

Tina Adler a aujourd’hui 91 ans. Et elle n’aurait pas voulu manquer cette cérémonie qui a rendu hommage à Alfred et Toinette Serre, un fils et sa mère qui les ont cachées et protégées elle et sa mère Jachet, juives polonaises, entre 1942 et 1944, dans leur maison de Favars.

Alfred et Toinette ne sont plus de ce monde, mais ce sont leurs descendants, deux soeurs et deux frères qui ont reçu la médaille en leur nom.

Une plaque va également être apposée sur la maison des Justes, pour rappeler leur acte de courage, mais aussi celui de tout un village, où jamais personne n’a dénoncé la famille réfugiée.