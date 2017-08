La maman cachait une arme sous son bébé!

Sur informations fournies par le Shin Bet, une unité des gardes-frontières, de soldats et de policiers s’est rendue dans une maison de Hevron où des armes étaient cachées. Lors de la fouille du domicile, le père de famille leur jurait qu’il n’y avait pas d’armes dans la maison…..

Sceptiques, les forces de sécurité ont poursuivi leur mission, y compris auprès de la mère qui tenait son bébé contre et avait un comportement suspect. Ils lui ont demandé de se séparer du nourrisson, ce qu’elle a refusé, arguant qu’il est malade et qu’elle est obligée de le serrer contre elle. Les policiers ont insisté et c’est alors qu’ils ont découvert un pistolet de type FN (Five seveN) de fabrication belge, qu’elle avait dissimulé sous le corps du bébé.

Lire la suite sur tel-avivre.com