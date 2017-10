La mairie de Tel Aviv s’est illuminée aux couleurs du drapeau américain

La ville de Tel Aviv, a illuminé son hôtel de ville aux couleurs américaines en solidarité avec les États-Unis, victime d’un violent massacre à Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière de l’histoire du pays où 59 personnes ont été assassinées et plus de 500 ont été blessées.

Le bâtiment de hôtel de ville a coutume de s’illuminer pour afficher sa solidarité avec les différents pays touchés par les attentats, ainsi en août dernier, la mairie affichait les couleurs du drapeau espagnol suite à l’attentat terroriste à Barcelone ou encore deux mois plus tôt, le bâtiment était éclairé des couleurs du drapeau égyptien suite à l’attentat contre les chrétiens coptes au Caire. Lire la suite sur tel-avivre.com