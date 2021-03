Pessah: La loi juive nous contraint-elle à « retourner » la maison?

Question au rav : Allo Dr ? J’hallucine! Je vois de l’alu partout! La course au ménage de Pessah, est-ce là, l’essence même de la fête?

Réponse du Rav Yossef Ben-Shoushan : C’est une phobie comme une autre, qui n’a aucun rapport avec la fête de Pessah et la Halaha, la loi juive. Si nous avons été délivré de l’esclavage d’Egypte ce n’est certainement pas pour que nous nous adonnions à un nouvel asservissement, celui du nettoyage.

Certes, La Halakha (loi juive) nous demande d éliminer tout Hamèts (Levain) de notre propriété et par la même, d’être stimulé à nettoyer notre personnalité de tout défaut qui se serait développé en nous durant l’année, mais cela ne devrait en aucun cas nous mettre dans un état obsessif qui nous entraînerai à semer la terreur dans notre foyer. Cela peut et doit se faire en quelques jours et dans la joie.

Mesdames, si vous voulez nettoyer vos demeures, c’est une très bonne idée. Mais pourquoi accumuler tout le nettoyage en une seule fois et mettre toute la famille en tension inutile.

Le printemps apparaît avec tous ses plaisirs qu’il nous offre. Profitons en pour nous promener en famille, afin de pouvoir remercier Dieu de tout cœur de la belle terre d’Israël qu’il nous a donné en sortant d’Egypte, et de renforcer l’amour et la joie dans notre cellule familiale comme préparation adéquate à Pessah, fête de la liberté!

