La localité d’Eli veut accueillir une grande alya

Ariel Elmaliah, « maire » de la localité d’Eli, en Binyamin, a pris une initiative originale : il s’est rendu dans des communautés juives aux Etats-Unis, à Panama et en Amérique latine pour favoriser un projet d’alya directe dans sa localité. Il escompte sur la prochaine réunion de la haute-commission de planification qui se tiendra cette semaine, et qui devrait autoriser la construction de plus de 600 unités de logements à Eli. Lire la suite sur lphinfo.com