La liste des métiers menacés par ChatGPT

Des chercheurs d’OpenAI se sont penchés sur la question qui taraude tout le monde en 2023 : ChatGPT va-t-il me mettre au chômage ? À l’aide des données des ministères américain et israélien du travail, les chercheurs ont pu établir une liste des métiers les plus à risque.

Avec l’avènement de GPT-4, les capacités de ChatGPT ont été démultipliées et on vous dit comment utiliser la nouvelle version de l’IA ici. Ses capacités permettent maintenant de remplacer ou d’assister le travail dans de nombreux catégories de métiers. Les conséquences sont déjà tangibles puisque le site CNET préfère utiliser l’IA et licenciait douze journalistes début mars.

Selon l’étude, ce sont surtout les métiers les mieux rémunérés qui seront affectés par l’IA, au premier rang desquels ceux dans les “industries de traitement de l’information“. Cela s’explique par le fait que les emplois faisant appel à des “compétences en programmation et en rédaction” sont les plus en phase avec les capacités de l’IA générative. Ainsi, l’impact de GPT sur les emplois augmente à mesure que les salaires se rapprochent de 80 000 dollars par an. Logiquement, ce sont aussi les métiers qui requièrent le plus haut niveau d’études : les travailleurs titulaires d’une licence ou d’une maîtrise courent un risque élevé d’être mis au chômage par ChatGPT.

Au contraire, les travailleurs moins bien rémunérés, impliquant généralement des tâches physiques dans “l’industrie manufacturière, l’agriculture et l’exploitation minière” sont les moins exposés. . C’est logique : on voit mal comment Chat GPT pourrait soulever quoique ce soit de lourd. Dans la même logique, les travailleurs titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou d’une formation professionnelle comme un CAP ne subiront aucune conséquence de l’avènement de l’IA.

La liste des métiers les plus affectés par ChatGPT

En utilisant les données du ministère américain du travail, les chercheurs israéliens ont constaté que jusqu’à 80 % de la main-d’œuvre pourrait voir “au moins 10 % de ses tâches affectées” par GPT et que 19 % des travailleurs “pourraient voir au moins 50 % de leurs tâches affectées“.

Voici la liste des métiers, classée par pourcentage d’exposition aux capacités de GPT. “L’exposition” est entendue ici comme “l’impact économique, sans distinction entre les effets d’augmentation ou de déplacement de la main d’œuvre“.

Mathématiciens 100,0

Préparateurs fiscaux 100.0

Analystes financiers quantitatifs 100.0

Écrivains et auteurs 100,0

Concepteurs d’interfaces web et numériques 100,0

Comptables et auditeurs 100,0

Analystes, reporters et journalistes 100,0

Secrétaires juridiques et assistants administratifs 100.0

Gestionnaires de données cliniques 100.0

Analystes de la politique en matière de changement climatique 100,0

Ingénieurs de la blockchain 97,1

Greffier judiciaires et sous-titreurs simultanés 96,4

Correcteurs d’épreuves ou d’orthographe 95,5

Commis de correspondance 95,2

Chercheurs en sciences humaines 84,4

Écrivains et auteurs 82,5

Interprètes et traducteurs 82,4

Spécialistes des relations publiques 80,6

Scientifiques spécialistes des animaux 77,8

Chercheurs en sondages 75,0

Poètes, paroliers et auteurs créatifs 68,8

Une étude imparfaite sur le futur de l’emploi

Les chercheurs israéliens reconnaissent que l’étude n’est pas parfaite qu’elle ne prédit pas l’avenir. Ils concluent néanmoins qu’il est possible que les modèles d’IA générative rendent “le travail humain plus efficace“. C’est exactement la réponse que nous avait donné ChatGPT lorsque nous lui avions posé la question. Les chercheurs ajoutent cependant que “des facteurs sociaux, économiques et réglementaires” pourraient influencer les résultats réels en matière d’emploi.