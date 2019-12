La Ligue arabe, fidèle à sa haine d’Israël, s’oppose au Brésil.

La Ligue arabe a tenu une réunion d’urgence pour discuter des réactions à l’ouverture par le Brésil d’un bureau commercial à Jérusalem et de leurs intentions annoncées d’y ouvrir une ambassade . Le projet de résolution de la réunion montre qu’aucune décision réelle n’a été prise. La déclaration condamne l’ouverture du bureau commercial, la qualifie d’illégal, elle dit qu’elle « nuirait gravement aux intérêts politiques, économiques et diplomatiques arabo-brésiliens », elle a appelé les États membres à convoquer leurs ambassadeurs respectifs du Brésil, et des déclarations similaires. (https://cqvc.online)Lire la suite sur israelvalley.com