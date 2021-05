La lettre du rabbin de Safed aux dignitaires musulmans : Méfiez-vous du grand feu de Dieu

Rav Chmouel Eliahou, rabbin de Safed et fils de l’ancien grand rabbin d’Israël Mordehaï Eliahou. Lettre adressée aux chefs religieux musulmans.

Illustration ci-dessus : Le rav Shmouel Eliahou, rabbin de Safed et un arbre en feu sur le Mont du Temple en début de semaine

Vous luttez pour Jérusalem, vous luttez pour le Mont du Temple. Vous savez que sur cette montagne, D.ieu s’est révélé à Avraham à Isaac et à Yaakov, vous savez que sur cette montagne les grands prophètes ont agi, vous savez que cet endroit a un puissance spirituelle qui peut corriger le monde.

Les chrétiens l’ont également compris il y a de nombreuses années. C’est pourquoi ils ont construit autant d’églises autour du mont du Temple. C’est pourquoi les croisés ont conquis Jérusalem avec des centaines de milliers de soldats et massacré ses habitants. Ils avaient le contrôle du Mont du Temple, mais Dieu ne s’est pas révélé à eux, ils ont construit des forteresses monumentales mais l’esprit divin n’a pas régné sur eux. Ils ont construit à Jérusalem des églises gigantesques mais cela ne leur a été d’aucune aide.

Les chrétiens sont retournés en Europe les mains vides. Ils ont compris que Dieu ne voulait pas d’eux ici. Leurs églises sont aujourd’hui vides et désolées. Quand comprendrez-vous qu’il n’est pas possible de forcer Dieu. Vous avez des mosquées sur le mont du Temple depuis des siècles. A vous non plus cette montagne sacrée n’apporte pas de bénédiction. D.ieu ne vous est pas révélé et aucun prophète ne naît de vous. Au contraire !

Vous défiez Dieu

Le monde arabe est durement touché. Le Liban a fait faillite. Chaque jour une explosion a lieu en Irak. L’Iran est en profonde crise. La Turquie tombe et s’affaiblit. Des centaines de milliers de personnes ont été cruellement tuées en Syrie. Des millions de personnes ont fui et perdu leurs maisons et errent sur les routes. Regardez les pays arabes qui ont combattu Israël. Le covid les frappe tous. Regardez ce qui se passe en Libye et en Algérie. Regardez ce qui arrive aux Arabes de Gaza et de l’Autorité palestinienne qui demandent l’aumône partout dans le monde et qui tombent de plus en plus.

Cela n’arrive pas par hasard. Vous défiez Dieu, vous allez contre lui et il vous le fait payer. Il ne vous a pas invité chez lui et vous entrez de force et vous profanez sa maison. Vous jouez au football, vous lancez des feux d’artifice et des cocktails Molotov, oubliant que Dieu est le véritable Maître de cette montagne.

Qu’est-ce qui n’est pas clair ?

Qu’est-ce qui n’est pas clair ? D.ieu ne veut pas de gens qui jettent des pierres sur les voitures et lapident leurs passagers. D.ieu ne veut pas de gens qui brûlent des synagogues et des yeshivote. Il ne veut pas de gens qui mentent et qui ne disent pas la vérité. Il ne veut pas de gens aux mains pleines de sang de leurs victimes. Dieu ne veut pas de gens méchants dans sa Maison. C’est ce que dit le roi David dans le livre des Psaumes.



«Qui s’élèvera sur la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans sa sainte résidence?

Celui dont les mains sont sans tache, le cœur pur, qui ne prononce pas mon nom pour la fausseté, et ne prête pas de serment frauduleux.

Celui-là obtiendra la bénédiction de l’Eternel, la bienveillance du Dieu salutaire. Psaumes (chapitre vingt-quatre)

Écoutez la parole de Dieu. N’allez pas contre lui par la force. Même si vous lancez de plus grosses pierres, vous ne le convaincrez pas. Même si des politiciens hypocrites font des déclarations en votre faveur, cela ne changera pas son avis. Et même si vous tirez des missiles sur Jérusalem en coordination avec le Hamas de Gaza, vous ne le vaincrez pas. Vous arriverez juste à éveiller sa grande colère contre vous.

D. veut construire sa Résidence npour apporter la lumière et la bénédiction au monde, pour apporter la paix dans le monde, pour apporter le bien au monde, et vous insistez pour le combattre. Apparemment, le moment est venu et sa patience est épuisée.

Vous avez reçu une allusion grossière, méfiez-vous de son grand feu….