Les cérémonies de la Yom Hazikaron débuteront mardi soir à 20h avec la sonnerie des sirènes dans tout le pays et la minute de silence. Israël se recueillera devant la mémoire des 23928 soldats, membres des organisations clandestines, membres des services de renseignements et autres agents de sécurité qui ont donné leur vie depuis 1860 pour que naisse et existe l’Etat d’Israël.Lire la suite sur lphinfo.com