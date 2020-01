La Jordanie donne sa réponse au Plan Trump

Avant même que le président américain me dévoile officiellement son plan, Le roi Abdallah II de Jordanie a déjà annoncé sa réponse. Lors d’une visite à Aqaba, le roi s’est pour la première fois prononcé sur cette question en public: « Notre réponse est des plus claires: c’est un non catégorique! Nous n’accepterons pas des propositions qui se feront sur notre compte ». Des propos quelque peu hardis de la part du roitelet de Jordanie, un pays artificiel créé sur le territoire dévolu au Foyer national juif et qui ne tient aujourd’hui que grâce à des soutiens extérieurs…dont Israël! Les fortes pressions et menaces américaines feront peut-être changer d’avis le souverain hachémite.Lire la suite sur lphinfo.com