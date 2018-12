L’ONU s’est une fois de plus montrée comme une institution totalement décrédibilisée et foncièrement dénuée de morale. A l’issue d’une séance spéciale, l’Assemblée générale de l’ONU n’a pas réussi à condamner le Hamas à cause d’un tour de passe-passe procédural particulièrement retors effectué par le Koweït. Durant les débats, le représentant de ce pays a […]Lire la suite sur lphinfo.com