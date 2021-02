La guerre secrète de l’Iran sur le sol israélien

Le régime des ayatollahs fait un énorme effort pour infiltrer Israël afin de recueillir des renseignements et de mener des attaques terroristes, et a même mis en place une unité secrète à cet effet. L’establishment de la défense a contrecarré pendant des années la mise en place d’une infrastructure terroriste qui vengerait l’assassinat de Suleimani et des scientifiques nucléaires, mais la peur des cellules dormantes continuera de la hanter.Lire la suite sur jforum.fr