Syrie, Irak, Liban, Gaza, Golfe Persique… La guerre des drones s’intensifie entre Israël et l’Iran

Guerre des airs

Israël et l’Iran se livrent à une guerre des drones tous azimuts en Syrie, en Irak, au Liban, dans la bande de Gaza, dans les eaux du Golfe ou même sur le territoire iranien. L’heure est à l’escalade.

En moins de deux semaines, la tension a monté de manière exponentielle entre Israël et l’Iran avec deux coups portés de part et d’autre. À la frontière entre l’Irak et la Syrie, des avions non identifiés, probablement israéliens, ont attaqué un convoi d’une quinzaine de camions. Certains de ces camions transportaient notamment des pièces détachées de drones iraniens destinés à leur assemblage en Syrie ou au Liban, pour le compte du Hezbollah libanais allié de Téhéran. Comme d’habitude, Israël s’est abstenu de revendiquer l’opération, mais son implication ne fait aucun doute.Lire la suite sur jforum.fr