La grosse quenelle du jour : prison ferme pour l’antijuif Alain Soral

Le “polémiste” antijuif Alain Soral a été condamné jeudi à un an de prison ferme par le par le tribunal correctionnel de Bobigny.

“Nous obtenons la condamnation d’Alain Soral à un an de prison ferme pour des propos antisémites et injurieux tenus sur son site internet Égalité et Réconciliation. La justice met un nouveau coup d’arrêt à ce petit propagandiste de la haine”, s’est félicité l’Union des étudiants juifs de France (UEJF).Lire la suite sur lemondejuif.info