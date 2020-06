Les bienfaits inconnus de la grenade d’Israël

Demandez la grenade d’Israël : ce sera votre meilleure défense contre la soif et la chasse aux calories. Elle vous évitera maints petits et grands tracas de santé rencontrés au long de la vie.

La grenade. Ce fruit à l’appellation redoutable quoi qu’il soit parfaitement pacifique est un des fruits les meilleurs pour votre équilibre. « LE » meilleur !

La grenade d’Israël, votre meilleure défense depuis la nuit des temps ! Déjà à l’époque des Hébreux en esclavage en Egypte, les Égyptiens et les Babyloniens parlaient des vertus de ce fruit presque sauvage, si l’on en croit certains écrits retrouvés ici et là… Après avoir connu comme les Hébreux une période de latence, revoilà notre grenade à la mode, réexaminée sous toutes les coutures, prête à passer au banc d’essai des toutes nouvelles normes.

Premier constat : La grenade se plait parfaitement en Israël. (Même si c’est d’une région d’Espagne qu’elle a tiré son nom).

Second point (dans le désordre) :

Une analyse des plus sérieuses a montré combien chaque grain (au nombre symbolique de 613 par fruit) est riche en polyphénols, ces molécules spécifiquement efficaces pour un bonne prévention contre le cancer, les maladies cardio-vasculaires, l’hypertension et toutes les formes d’arthrose.

La grenade et ses bienfaits

Que dire des molécules anti-oxydantes également présentes dans les tanins du vin rouge ou encore dans le thé vert et dont les vertus ne sont plus à démontrer. la grenade contient aussi des œstrogènes expressément indiqués en période de ménopause. Ajoutez-y de la vitamine C et E nécessaires à une bonne vitalité. Ainsi, une grenade comporte 40 % des apports journaliers recommandés en vitamine C (pour 100 grammes consommés). Des études ont également prouvé que le jus de grenade freinerait considérablement la propagation des cancers du sein, du poumon ou de la prostate.

Sans doute très prochainement les chercheurs découvriront-ils mille autres bienfaits à attribuer à ce fruit. Mais même si on devait arrêter là cette liste déjà appréciable, resteraient, pareilles à des rubis précieux, ces graines resplendissantes si délicieuses à croquer ou si douces à boire selon votre désir du moment…

Des graines enfermées dans une cosse vernissée dont le galbe se laisse regarder avec plaisir et caresser sans y penser…

… Que demander de plus ?