La Grèce et Chypre médiateurs entre Israël et le Liban

Le quotidien libanais Al-Hiyat

révèle que la Grèce et Chypre, qui ont conclu une alliance stratégique avec

Israël se sont proposées pour aider à la solution du conflit des frontières

maritimes entre Israël et le Liban. La délimitation des limites de eaux

territoriales entre les deux pays est cruciale pour deux raisons : la

propriété de gisements de gaz se trouvant dans la zone en contentieux et le

tracé du gazoduc EastMed qui doit relier Israël à l’Europe via Chypre et la

Grèce.Lire la suite sur lphinfo.com