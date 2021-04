La gare de l’aéroport Ben Gourion fonctionne à nouveau.

La gare de l’aéroport Ben Gourion va fonctionner à nouveau dès ce Jeudi.

Flash dernière minute : Le trafic ferroviaire à la gare près de l’aéroport Ben Gourion reprend à nouveau après une fermeture aux passagers en raison des restrictions sur l’épidémie de Corona au cours de l’année écoulée.

La compagnie Israel Railways informe le public, qu’à partir du 22 avril, la gare de l’aéroport Ben Gourion sera ouverte aux passagers, tous les trains des séries 1XX et 7XX s’arrêteront comme prévu à la station selon l’indicateur des horaires.

Lors de la première vague de l’épidémie de Corona, le ministère des Transports a décidé de fermer la gare de l’aéroport Ben Gourion aux passagers arrivant sur des vols à destination d’Israël.

À la lumière de la forte baisse des données de morbidité corona en Israël suite à la campagne de vaccination, il a été décidé de rétablir l’activité de la station. Le retour d’activité a été retardé en raison de discussions au ministère des transports. Le dilemme concerne les passagers non vaccinés ou en convalescence qui reviennent de l’étranger et doivent être isolés dès leur atterrissage à l’aéroport Ben Gourion. Par conséquent, on s’attend à ce que le ministère présente prochainement un aperçu ordonné de la question.

JForum ‒ Israel Hayom

