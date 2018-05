La France, vue par un ancien juif…français

La France nouvelle est arrivée ! Vu d’Israël, la France est devenue un pays diffèrent de celui j’ai connu dans mon enfance.

En tant que juif, ayant un nom à consonance nord-africaine, j’ai connu la discrimination, les allusions assassines, les quolibets antisémites et la suspicion de la double appartenance alors que notre nationalité française nous avait été accordé lors de la loi Crémieux au XIXème siècle !

Néanmoins, j’ai toujours été reconnaissant à la France qui m’a donné une instruction républicaine et permis de gravir, jusqu’à un certain point, les étapes pour devenir un chirurgien gynécologue.

Il y a 30 ans, j’ai décidé de venir vivre en Israël dans le pays de mes ancêtres authentiques afin que mes enfants et petits enfants ne souffrent plus de ces infamantes accusations. Aujourd’hui, je vois avec peine, cette nouvelle France qui a accueilli largement des populations venant en majorité des pays musulmans, en leur attribuant la nationalité française sans grand contrôle.

Une grande partie de ces Français de nouvelle souche, n’est pas aussi reconnaissante que les populations juives qui ont toujours eu à cœur de bénir la France tous les sabbats dans toutes les synagogues de France et de Navarre. Pourquoi ces Français de 2eme, 3eme ou 4eme générations ne manifestent-ils pas, dans leur majorité, cette même reconnaissance ?

Le palestinisme est devenu un fer de lance

Au lieu d’exiger de ces nouveaux arrivants légaux ou non, de s’intégrer avec loyauté, sans faux-fuyants d’aucune sorte, et de faire sienne l’histoire du pays d’accueil, la France leur a permis de donner à leurs enfants des prénoms non pas français mais de leurs pays d’origine !

Les incitations à la haine antisémites se sont multipliées et ont pris le masque de l’antisémitisme. Le palestinisme est devenu un fer de lance pour ces populations qui peuvent dès lors, laisser libre cours a leur haine des Juifs et de l’Etat d’Israël.

Hélas ! des Français de plus longue date ont cru qu’exhiber un châle palestinien pouvait, à moindre frais, les transformer en héros de la Résistance ! Quelle horrible confusion ! Dès lors, libre cours était donné aux condamnations publiques et violentes d’Israël et en déniant à notre petit pays, le droit de se défendre contre ces populations hostiles qui entourent.

France, souvenez-vous lorsque vous nous condamniez en cas de neutralisation des assassins et en prétendant que nous utilisions une force disproportionnée contre ces terroristes. Aujourd’hui, chère France, vous êtes la cible de ces mêmes terroristes. Vous n’avez pas su ou voulu interdire leur entrée dans votre territoire et à présent, je constate que vous n’hésitez pas à votre tour, à les neutraliser sur place.

Il est encore temps de vous réveiller

Quand allez-vous utiliser, à votre tour, la force nécessaire pour défendre votre pays, votre population et vos valeurs ?Cette belle France, cette France nouvelle, hélas, est devenue un ventre mou qui laisse libre cours à ces radicalisés comme vous les appelez. Il est encore temps de vous réveiller, d’exiger de ces nouveaux naturalisés une loyauté totale et inconditionnelle, comme Napoléon l’avait exigé des Juifs ?

Sachez que dans notre tradition hébraïque, l’Occident symbolise par Esaü finira par se réveiller, comme je l’ai souvent expliqué dans mes livres. A vous de décider de votre avenir et celui de vos enfants et petits-enfants. Vous avez non seulement le droit mais le devoir de vous défendre contre des agresseurs rusés et devenus maîtres dans la dialectique qu’ils ont appris dans les lycées et les facultés de France.

Courage, ne fuyez pas votre destin.

Yéhouda DJAOUI

