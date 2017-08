La France s’équipe de barrières anti-terroristes de Mifram (Israël).

Selon Mifram : « Sa conception spéciale (en forme de L) arrête les véhicules circulant à grande vitesse en modifiant la lancée horizontale du véhicule en lancée verticale. La barrière dirige l’élan vers le bas dans le sol amenant ainsi le véhicule à un arrêt complet – quelle que soit sa vitesse ».

Comparé aux méthodes conventionnelles, comme les blocs de ciment par exemple, le MVB représente une solution peu coûteuse, qui offre une protection supérieure tout en étant très facile à retirer dès la fin de l’événement. Une seule unité de 60 cm de largeur coûte environ 1000 $. « Vous pouvez donc fermer une route entière pour seulement 7000 $ » a déclaré un manager de Mifram.

Mifram a commencé à produire le MVB il y a environ 12 ans et, bien qu’il soit principalement utilisé en Israël, plus de 40 000 unités ont été vendues à l’armée américaine, le FBI, l’armée japonaise et la police et elles ont aussi contribué à la sécurité des Jeux olympiques d’Athènes.