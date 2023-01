La France se joint aux 90 pays qui demandent à Israël de lever les sanctions sur les Palestiniens

La dernière fois que la Cour internationale de Justice rendit un avis consultatif sur le conflit israélo-palestinien, c’était en 2004 et cela concernait la légalité de la barrière de sécurité. Son intervention fut à nouveau sollicitée fin décembre 2022, via une résolution promue par les Palestiniens et demandant qu’elle statue dans le conflit israélo-palestinien, face “à l’annexion israélienne et au statut légal de l’occupation”.Lire la suite sur tribunejuive.info