La France Orange Mécanique*, terre de pillage. Vidéo

S’il faut rendre hommage au déploiement rapide du dispositif policier dans Paris, grâce à un nouveau concept de mutualisation des compétences, entre BAC, BRI, CRS, Gardes Mobiles, et à un nombre record d’interpellations (1385 en France) et de comaprutions immédiates, qui a continuellement fait reculer les casseurs, en les confinant vers des échappatoires, à l’écart des grands boulevards, force est de constater que leur fuite a entraîné des zones multiples de pillage. N’étaient essentiellement présents sur Paris, pour cette Phase IV des “Gilets Jaunes” qu’une grande partie de ceux venus pour piller. Les autres, ayant choisis de cautionner la casse, resteront majoritairement inaudibles. Toutes les extrêmes ont un intérêt partagé avec l’Etat pour une stratégie du chaos, sans compter que cela puisse servir les intérêts bien compris des ennemis de la France, comme l’Iran, qui s’en réjouit ou de partenaires peut fiables comme l’autocrate Poutine, Erdogan, qui montrent bien à quel point le régime Macron n’est un modèle pour personne dans le monde. Une France qui donnera des leçons de maintien de l’ordre aux quatre coins de la planète et en particulier à un petit pays du Moyen-Orient entouré ‘états hostiles… Israël a d’ailleurs proposé une conférence de Paix entre Paris et ses territoires disputés….Lire la suite sur jforum.fr