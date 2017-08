La France est devenue le refuge des aliénés

Bon, l’affaire est entendue, la France est devenue le pays préféré des fous. En disant cela je sais bien que certains d’entre vous le prendront mal, mais tant pis combien de temps encore peut-on continuer à se mentir ainsi.

Alors si vous préférez, appelons-les ‘’déséquilibrés ‘’ tels qu’ils sont communément nommés dans la presse, tout en rajoutant souvent au passage ‘’ ayant fréquenté de près ou de loin des services psychiatriques ’’. La folie fait donc recette au sein de l’hexagone puisque depuis quasiment 10 ans, les faits terroristes de grande ou petite envergure sont commis en majorité par ‘’ des jobards ‘’.

Serait-ce un vent de folie, un tsunami de la démence, une avalanche d’aliénation mentale…voir la déraison généralisée à tout un pays ? En dehors des terroristes eux même qui sont atteints de ce mal galopant, les commentateurs de l’actualité : représentants émérites des chaînes d’info qui tournent en boucle, des représentants non moins émérites de la presse écrite et radiophonique, il semblerait que divagation, aveuglement et inconscience soient devenues les trois mamelles de la gente journalistique française.

Est-il besoin de rappeler la charte morale et intellectuelle dont devrait se targuer ces hommes de l’info qui ont perdu de vue le sens du mot honneur. Plus aucune authenticité, ni exactitude, ni encore moins lucidité à l’horizon…

Peut-on parler ici de faiblesse intellectuelle du raisonnement ou de défense d’un système qui tend à penser à la place de tout un chacun. Entre malhonnêteté ou tyrannie de la bien-pensante élite qui domine et étouffe un peu plus chaque jour la liberté individuelle : la France apparaît de plus en plus aux yeux du monde comme le canard boiteux de service.

La poudre de perlimpinpin

Mais heureusement que le cours de la poudre de perlimpinpin est au plus haut au pays de Macron and co, cela permettra aux dominants de ce pays de continuer à aveugler, à l’envie, tous ceux qui seraient tenter d’émettre une opinion divergente. La France perd l’esprit chaque jour un peu plus, la France se vautre dans un contentement stérile d’un pays qui se meurt et qui, en guise de cadeau d’adieu continue d’offrir à ses amis, conseils et recommandations à foison.

En Israël, nous sommes réellement touchés et émus de constater à quel point notre amie de toujours, tente de nous faire retrouver la raison dans le conflit qui nous oppose à ‘’ la grande et mythique nation palestinienne ‘’. Décidément, les français sont passés maîtres en folie. Merci donc de nous faire rester la préoccupation essentielle de l’état français. Nous peuple d’Israël, vous sommes reconnaissants de tant vouloir nous faire retrouver nos esprits. Pourtant un je ne sais quoi qui doit être la fierté juive me pousse à vous offrir une réflexion d’un de vos nombreux penseurs :

‘’ce n’est pas parce que je suis au comble de la Folie que je ne crois pas à la Sagesse, voire à la mienne‘’, Marcel Jouhandeau.