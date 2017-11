La France a fabriqué des Merah et exposé ses citoyens©

La Fraternité criminelle Merah : Comment la France a mis ses Juifs et ses autres citoyens en danger

Au début de ce mois, Abdelkader Merah a été condamné à 20 ans de prison par un tribunal français[1]. Sa culpabilité a été démontrée comme membre d’une association de malfaiteurs dans le cadre d’une entreprise terroriste. Abdelkader Merah a eu énormément d’influence sur son jeune frère meurtrier, Mohammed Merah. L’analyse du milieu de la famille Merah nous apporte un aperçu déterminant dans les problèmes provoqués par la carte blanche donnée à une immigration massive, in contrôlée et non-sélective de Musulmans en Europe, ainsi que sur d’autres questions qui vont bien au-delà des crimes commis (directement ou indirectement) par les frères Merah et annoncent les suivants[2]. Lire la suite sur jforum.fr