La forêt rose et miraculeuse dans le désert d’Israël

Laissez les scientifiques israéliens vous étonner une nouvelle fois… ils ont trouvé un moyen de faire pousser des arbres dans les sables arides du désert de l’Arava. C es arbres ne sont pas seulement avantageux d’un côté esthétique. Cette forêt plantée au cours de l’été, au moment où le pic de pollution est à son maximum, permet également de réduire l’excès de dioxyde de carbone dans l’atmosphère en libérant de l’oxygène bénéfique. Mais l’autre bonus « vert » est que ces arbres sont nourris avec un mélange d’eau d’égout recyclée et d’eau salée.

Le projet de forêt est une collaboration de recherche entre l’Université de Tel Aviv, l’Ecole des sciences et de l’environnement, l’Université Hébraïque de Jérusalem et l’Université de la Tuscia Viterbo, en Italie. Le ministère italien de l’Environnement, du Territoire et de la Mer finance cette étude. Elle est décrite en long et en large dans un article de l’European Journal of Plant Science and Biotechnologie.

Les organisations écologistes ont bon espoir que le projet ne sera pas seulement une aide pour réduire l’empreinte de carbone de l’humanité mais aussi une démonstration de la possibilité de planter une espèce sur des terres que tout le monde pensait inutilisable… tout cela afin d’améliorer la qualité de l’air. L’Inde, l’Asie centrale et l’Afrique en particulier, ont de grandes étendues de ces terres. Sans parler du vaste désert du Sahara. Une fois que les arbres sont matures, ils deviennent une source renouvelable de biocarburants permettant de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. C’est donc un autre intérêt pour Israël et à peu près tous les autres pays sur la planète!

Trouver une espèce résistante

Le Professeur Amram Eshel a expliqué que l’ensemble des forêts actuelles ne suffit pas à compenser la production néfaste de carbone que produit l’activité humaine. De nombreux pays sont donc intéressés à la conversion des terres infertiles en forêt, pour réduire le dioxyde de carbone et augmenter l’oxygène dans l’air. Ce nouveau projet israélien est basé sur la conviction qu’il est beaucoup plus facile d’encourager la plantation de forêt sur des terres apparemment sans valeur avec de l’eau apparemment sans valeur.

« Quand vous observez le bilan des terres agricoles irriguées avec de l »eau douce, vous savez d’ors et déjà que vous ne pouvez jamais gagner autant que ça. Vous investissez beaucoup d’énergie dans le processus lui-même, tout en libérant ainsi beaucoup de carbone dans l’atmosphère. »

Le bosquet Tamarix dans le désert de la Arava