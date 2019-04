La Fondation Bill Gates donne une bonne note à Israël.

Salades, légumes, fruits dans la cuisine israélienne.

Une étude financée par la fondation Bill et Mélinda Gates, qui a analysé les facteurs de risques inhérents aux habitudes alimentaires de 195 pays, montre qu’en 2017 11 millions de personnes sont mortes des suites d’une mauvaise alimentation. Les principales causes des maladies non transmissibles comme les maladies cardio-vasculaires et le diabète sont un apport en sodium trop important ainsi qu’une alimentation pauvre en produits complets et en fruits.Lire la suite sur lphinfo.com