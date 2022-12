La folle expérience israélienne du poisson rouge dans un bocal à roulette

Un poisson rouge dans un aquarium sur roulettes ? C’est l’expérience menée par quatre chercheurs de l’université de Ben-Gourion du Néguev en Israël. Dans une étude publiée dans la revue Behavioural Brain Research au mois de janvier 2022, Shachar Givon, Matan Samina, Ohad Ben-Shahar et Ronen Segev expliquent comment et pourquoi ils en sont arrivés là.

Ils ont cherché à comprendre si le poisson rouge avait une conscience spatiale aussi développée dans l’eau que sur terre.

Pour l’affirmer, ou non, ils ont positionné plusieurs d’entre eux dans un aquarium accroché à des roulettes. Vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Une caméra enregistrait les mouvements des poissons et dictait ainsi la trajectoire que prenait l’engin.

L’objectif pour l’animal était d’atteindre une trace rouge en face de la pièce. En y arrivant, il avait le droit à une récompense.

Au fur et à mesure de l’expérience, les poissons ont été de plus en plus rapides. Ils sont passés de 30 minutes à 60 secondes pour atteindre la cible. Pour compliquer parfois la tâche et obtenir davantage de résultats, les aquariums ont été positionnés à chaque fois à différents endroits de la pièce.

Les poissons ”étaient capables de faire fonctionner le véhicule, d’explorer le nouvel environnement et d’atteindre la cible, quel que soit le point de départ, tout en évitant les impasses et en corrigeant les imprécisions de localisation”, ont déclaré les auteurs de l’étude.

“La façon dont l’espace est représenté dans le cerveau du poisson et les stratégies qu’il utilise peuvent être aussi efficaces dans un environnement terrestre que dans un environnement aquatique.

Cela laisse entrevoir une universalité dans la façon dont l’espace est représenté dans les différents environnements”, précisent les chercheurs. Il semble donc que cette expérience un peu farfelue a porté ses fruits.

Source HuffingtonPost