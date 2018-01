La folie du Bitcoin par Dov Zerah

La question fondamentale qui se pose est de de savoir si c’est une monnaie, voire une monnaie virtuelle ou une crypto-monnaie. Le bitcoin a été créé en 2009 en pleine crise financière. Est-ce la manifestation de la défiance à l’égard d’un système financier et bancaire qui avait failli ? Huit ans après, c’est une exceptionnelle victoire sur une forme « d’ancien monde ». En commençant l’année à 1 000 $ et la terminant à près de 16 000, après avoir dépassé 18 000 $, 2017 est « the bitcoin year » ! Lire la suite sur tel-avivre.com