La Finlande et Israël lancent une initiative de partenariat pour l’innovation en santé numérique.

Un article de Jean Klein pour Israël Valley. Israël et la Finlande – deux pays qui ont notamment fait de la santé numérique une priorité de leur économie – ont annoncé cette semaine qu’ils travailleront ensemble pour faire avancer ce domaine pour « co-développer, tester, améliorer ou tester des technologies, produits, services et/ou dispositifs ayant un fort potentiel commercial dans les domaines de la santé numérique, de la mobilité intelligente et des technologies de l’information et des communications.Lire la suite sur israelvalley.com