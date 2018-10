La fille du consul d’Israël menacée à Columbia©

La fille du consul général d’Israël à New York, Dani Dayan, qui étudie à l’Université de Columbia, s’inquiète pour sa sécurité personnelle après avoir été harcelée et menacée par le groupe Students for Justice in Palestine (SJP) et que l’école lui refuse toute protection.

Ofir Dayan, 24 ans, qui a servi comme officier dans Tsahal et qui a été stationnée dans le passé à Gaza et au Liban, a décrit dans une interview avec le New York Post le SJP comme une organisation violente.Lire la suite sur jforum.fr