La «Fête de l’Huma» belge accusée d’avoir invité des «antisémites» à son festival…

ManiFiesta, le pendant belge de la «Fête de l’Humanité» déroule-t-elle le tapis rouge à des personnalités antisémites ? C’est en tous cas ce dont l’accuse la Ligue belge contre l’antisémitisme (LBCA), qui a vertement critiqué le Parti du travail de Belgique (PTB) pour avoir invité le rappeur français Médine et Richard Falk, ancien rapporteur de l’ONU sur Israël et les territoires palestiniens, à la rencontre qui se déroule les 16 et 17 septembre.