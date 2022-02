La femme du Rabbin de Kiev envoie une lettre poignante

Eina Makovitch la rabbanit de Kiev la capitale de l’Ukraine, m’a envoyé cette lettre dans la nuit. Par la journaliste Sivan Rahav Meir.

« Chalom Sivan,

Je suis la femme du rabbin de Kiev (à gauche sur la photo). Mon mari a été officier dans l’armée de l’air israélienne pendant 12 ans. Après cela, nous avons pris la décision de partir en mission à Kiev avec nos 7 enfants. Aujourd’hui mon mari est le rav de Kiev et cela fait 21 ans que nous sommes installés ici.

Jusqu’à il y a encore un mois, nous étions à la tête d’une communauté florissante. Et depuis, tout a basculé. La plupart des familles aisées de Kiev ont quitté la ville. Ceux qui sont restés sont essentiellement les personnes âgées (la pension de retraite en Ukraine s’élève à 70 dollars par mois), les malades, les rescapés de la shoa et des personnes défavorisées.

Nous distribuons des repas chauds, des colis alimentaires et nous nous chargeons de l’école, du jardin d’enfants et de l’institution pour autistes (la première du pays) de la communauté.

Dans cette situation, il ne nous était tout simplement pas possible de tout quitter et de rentrer en Israël. Nous avons décidé de rester et de ne pas laisser tous ces malheureux livrés à eux-mêmes.

Nous sommes rassemblés dans le centre communautaire

Quand les bombardements ont débuté, les juifs se sont rassemblés dans le bâtiment communautaire. Il n’y a aucun abri à Kiev et aucune instruction sur la façon d’agir en cas d’urgence n’a été donnée à la population. Pour le moment nous disposons encore d’assez de matelas et de nourriture dans notre réserve pour tous, mais nous ne savons pas pendant combien de temps cela pourra suffire.

Nous avons recruté un agent de sécurité armé pour nous prémunir du vol et du pillage, car il n’y a tout simplement pas de service de police. Nous avons lancé une campagne de dons, et pendant que les alarmes et les explosions se font entendre, nous essayons de renforcer et de prendre soin de tous ceux qui continuent d’affluer vers le centre communautaire.

Puis, nous avons accueilli chabbat sur fond de bombardements. Nous aurions souhaité célébrer « chabbath mevahim » qui célèbre le mois « Adar cheni » autrement. Comme on sait, lorsqu’on approche du mois de Adar on doit redoubler de joie. Priez pour nous…

Eina Makovitch. Femme du rabbin de Kiev.