La Fatwa du mufti de Jérusalem contre le plan Trump

Le grand mufti de l’Autorité palestinienne a décrété que tout Palestinien qui coopère avec le plan de paix du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient « trahit Allah » et qu’il « mérite d’être maudit par Allah, ses anges et tout le monde ».

Le décret (Fatwa) a été publiée le 12 février dans al-Hayat al-Jadida , le quotidien officiel de l’Autorité palestinienne, sous le titre « Le grand mufti interdit de coopérer avec l’Accord du siècle et ceux qui le promeuvent », selon l’ONG Palestinian Media Watch (PMW), qui traduit les médias officiels de l’AP en anglais.

Selon le journal, le Grand Mufti de Jérusalem et des Territoires palestiniens, Muhammad Hussein, a publié le 11 février une déclaration interdisant aux Palestiniens de soutenir le plan de Trump, connu sous le nom de Deal of the Century, car, selon lui, son objectif est d’éliminer le Cause palestinienne en permanence.

Quiconque coopère à l’accord est considéré par la décision comme trahissant Allah, son messager [Muhammad], la bienheureuse mosquée Al-Aqsa, Jérusalem et la Palestine, a rapporté le journal.

Hussein a estimé que l’accord vole Jérusalem aux Palestiniens, ses prétendus propriétaires légitimes, refuse aux musulmans l’accès à la mosquée al-Aqsa, le troisième site le plus sacré de l’Islam, et il délégitime les droits des réfugiés à des réparations en tant que peuple qui a été contraint de quitter leurs terres .

Il a en outre déclaré que l’accord visait à priver le peuple palestinien du droit de vivre dans la dignité; renforce Israël, qu’il a appelé « l’oppresseur voleur »; et accorde injustement à Israël la majorité des terres « , ce qui confirme que ceux qui planifient cette agressivité injuste, ou qui la soutiennent ou la taisent volontiers, méritent d’être maudits par Allah, ses anges et tout le monde », écrit le journal.

En plus de son rôle de grand mufti, Hussein est un prédicateur à al-Aqsa, siège en tant que président du Conseil suprême palestinien de la fatwa, et est secrétaire général adjoint et par intérim de la Conférence nationale populaire de l’OLP de Jérusalem, selon PMW.

Le prix de la trahison

La décision de Hussein fait écho à celle de Mahmoud al-Habbash, juge suprême de la charia de l’Autorité palestinienne et président du Conseil suprême pour la justice de la charia, qui a décrété, avant le dévoilement du plan, que toute personne acceptant les termes de l’accord « paiera le prix de la trahison. »

« Nous n’accepterons pas l’accord de honte, nous n’accepterons pas l’accord de Trump, nous n’accepterons pas ce qu’on appelle l’accord du siècle, ou la gifle du siècle, ou la honte du siècle, ou la saleté du siècle, « a-t-il déclaré sur la télévision officielle de l’Autorité palestinienne le 24 janvier. Les Arabes et les musulmans ne l’accepteront pas … Quiconque l’accepte- il en paiera le prix fort. Oui, il paiera le prix pour l’accepter. Il paiera le prix de la trahison. [Accepter] cet accord est la voie de la trahison. »

Selon le plan de Trump, la souveraineté israélienne s’appliquerait à la vallée du Jourdain et au pays où se trouvent toutes les villes israéliennes de Cisjordanie, soit environ 30% de la superficie totale. En retour, un État palestinien serait formé des 70% restants de la Cisjordanie, ainsi que de Gaza et d’une partie de ce qui est actuellement des terres israéliennes dans le Néguev, avec la capitale de l’État à Jérusalem-Est au-delà du mur de sécurité. Le terrain aurait une superficie à peu près égale à l’arrangement actuel en Cisjordanie et à Gaza.

Cependant, comme condition préalable à la formation d’un État, les Palestiniens devraient réformer en profondeur leurs lois et institutions, y compris toute incitation au terrorisme.

En réaction, le Fatah a ordonné aux Palestiniens de défendre la Palestine avec » leur sang et leur âme » pour s’assurer que l’accord ne se concrétise pas.