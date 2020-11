La famille juive de Joe Biden s’étale dans la presse américaine

Avant l’élection présidentielle de 2016, Donald Trump et Hillary Clinton présentait leurs enfants mariés à des juifs (ves). Bref ils auraient chacun des petits-enfants juifs. Avec Joe Biden, l’histoire se répète.

La famille juive de Joe Biden. C’est inévitable, avant, pendant et après chaque élection, la presse américaine fouille dans les archives familiales des nouveaux locataires de la Maison Blanche. Il s’avère que les enfants de Joe Biden sont également mariés à un juif et ont célébré un mariage mixte. Hunter Biden, le fils du président élu, s’est marié en mai de l’année dernière à Melissa Cohen, une juive d’origine sud-africaine.

Cohen est la fille de Zoe et Lee Cohen, des juifs religieux. Le couple s’est rencontré pour la première fois en mai 2019 et après seulement deux semaines, nous nous sommes mariés. « Je suis immédiatement tombé amoureux d’elle. Et puis je suis tombé amoureux d’elle de plus en plus chaque jour », a déclaré Hunter Biden, 50 ans, à ABC News.

Une famille juive anti-Trump

Melissa s’est illustrée par sa critique sévère du président Trump. Elle a même utilisé des expressions déplacées contre lui après le défilé du «White Supreme» à Charlottesville. Elle avait tweeté à l’époque, « A ceux d’entre vous qui ont voté pour cette merde, vous devriez avoir honte. C’est tout. »

Selon le New Yorker, Melissa Cohen s’est fait tatouer le mot «Shalom» en hébreu sur la paume de sa main.

Quant à la fille de Biden, Ashley, elle est mariée à un médecin ORL juif nommé Howard Crane. Le couple s’est marié en 2012. C’est le frère d’Ashley, Bo Biden qui les a présentés. Ils se sont mariés là encore, au cours d’une cérémonie mixte juive-catholique. Sous le dais nuptial un prêtre et un rabbin ont ensemble, uni le couple.

Reste que pour la troisième fois, un président américain pourra célébrer les fêtes juives avec une partie de ses petits enfants…