La famille israélienne de Julien Cohen (ex-Affaire conclue)

Ex-star de l’émission de France2 « Affaire conclue » Julien Cohen plonge dans sa boîte à souvenirs. Attention, dossier.

Fils d’un industriel, Julien Cohen passait ses vacances dans un petit village d’Eure-et-Loir où son père possédait une usine à écussons dans un petit village. Dans un ancien numéro de Télé-Loisirs , il se souvenait de ces journées entières qu’il passait à arpenter la campagne, avec ses deux frères :

« Sur la photo, j’ai 11 ans. Je n’étais pas très grand mais j’ai grandi très vite et rattrapé mon frère, qui n’avait qu’un an de plus… et qui s’est arrêté de grandir.

« Mon père était un acheteur compulsif, comme moi »

Une péripétie d’enfance qui doit aujourd’hui faire sourire les trois frangins. Un des frères de Julien Cohen est devenu peintre et rabbin en Israël. L’autre travaille dans l’édition et vit aussi en Israël.

« Les deux ont fait leur Alyah (immigrer en Israël, ndlr), glisse Julien Cohen qui garde également un souvenir ému de son père : « On passait nos samedis avec lui à la salle des ventes de Nogent-le-Rotrou.

Il était un acheteur compulsif, comme moi. J’ai son ADN.

Il achetait tout un tas de choses, que nous ramenions par camion. Ma mère faisait le tri, renvoyant certaines choses à la décharge. Un jour, il a acheté des vieilles charrues du XIXe siècle, traînées par des percherons. J’avais été chargé de les poncer et de les peindre. Elles sont restées vingt ans dans son jardin et, aujourd’hui, elles trônent dans celui de ma maison de campagne, en Bourgogne ».