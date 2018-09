La famille du terroriste qui a tué Ari Fuld recevra 1.400 shekels par mois de l’AP pendant 3 ans

La famille du terroriste Khalil Jabarin, qui a assassiné dimanche l’Israélien Ari Fuld dans une attaque au couteau, recevra 1.400 shekels (335 euros) par mois de l’Autorité palestinienne pour les trois prochaines années, selon des informations fournies par Ramallah.

Dans le cadre de sa politique de financement des familles des “martyrs” pour la cause palestinienne, le budget de l’AP pour 2017 et 2018 s’est élevé à 1.2 milliard de shekels par an, selon le site Web de son ministère des Finances.Lire la suite sur jforum.fr