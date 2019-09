La famille de l’officier blessé vendredi réclame les prières du public

Ron Arazi est officier de Tsahal. Il circulait, avec son père vendredi après midi sur la route 55 près de Maalé Shomron en Samarie, lorsque des projectiles ont heurté leur véhicule.

Quelques heures avant l’entrée du chabbat, Ron Arazi et son père sont la cible de jets de pierres sur la route 55. 3 jeunes arabes des villages palestiniens voisins tirent en direction des véhicules à plaques jaunes (israéliennes). De nombreuses voitures sont touchées. Les vitres volent en éclats et les carrosseries sont atteintes. Les terroristes eux, parviennent à prendre la fuite.

Prière pour Ron Arazi Ben Suzie

Mais la chance n’est pas avec Ron ce jour là. Une pierre de la taille d’un ballon transperce le pare-brise avant et l’atteint à la tête. Ron Perd connaissance et son père parvient à stopper le véhicule un peu plus loin. Il appelle les secours qui ne tardent pas. Ron perd beaucoup de sang. Il est évacué vers l’hôpital Belinson de Petah Tikva. Les médecins indiquent que sa vie n’est pas en danger. Il a subit hier soir (samedi) une opération très délicate au visage. Sa famille qui a communiqué sa photo, demande à tous ceux qui le peuvent de prier pour la réussite de cette opération.

Une prière pour Ron Arazi Ben Suzie