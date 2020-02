La face cachée du plan de paix, Michèle Mazel

Si l’affaire du siècle ne fait plus la Une des quotidiens de l’hexagone elle est toujours abondamment commentée. Il y a d’abord la déception, pour ne pas dire le chagrin, des commentateurs constatant qu’une fois de plus la France, et l’Europe en général, n’étaient que des simples figurants dont l’opinion n’était pas même sollicitée ; des commentateurs atterrés, qui plus est, de constater que les pays arabes modérés, loin de condamner fermement le plan, saluaient ses aspects positifs et encourageaient les Palestiniens à saisir cette occasion d’avoir enfin leur état et à entamer des négociations comme le prévoit ledit plan. Lire la suite sur jforum.fr