La réunion entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou, les ministres-négociateurs Elkin et Levin et les représentants des partis de la coalition s’est achevée. Deux décisions ont été prises: le Likoud et ses alliés continuent ensemble jusqu’au bout et le Premier ministre surseoit la restitution de son mandat au président de l’Etat. Lire la suite sur lphinfo.com