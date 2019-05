Impossible d’oublier cette sortie de shabbat du 6 adar beth 5771.

Nous apprenions alors que la famille Fogel avait été victime d’un terrible

attentat: les parents, Oudy et Routhy, et trois des enfants, Yoav (11 ans),

Elad (4 ans) et Hadas (3 mois), H’yd, sont sauvagement assassinés. Les trois

autres enfants de la famille ont miraculeusement survécu: Tamar, Roï et Ishay,

respectivement 12, 8 et 2 ans et demi au moment des faits.

Cet attentat a bouleversé le pays et particulièrement la communauté

Cet attentat a bouleversé le pays et particulièrement la communauté

francophone, puisque Routhy était la fille du Rav Yehouda et de Taly Ben-Ichay.