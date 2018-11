La diaspora juive marocaine réunie à Marrakech

AFP Contributor via Getty Images

La communauté juive marocaine de l’étranger réunie cette semaine à Marrakech

Plus de 200 participants, juifs mais aussi musulmans, sont attendus.

Une rencontre autour du thème “Judaïsme marocain: pour une marocanité en partage” a lieu à Marrakech cette semaine, du 13 au 18 novembre.

L'événement, organisé par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) et le Conseil des communautés israélites du Maroc (CCIM) réunira à partir de ce soir plus de 200 Marocains juifs et musulmans du Maroc et de l'étranger.