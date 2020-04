La Diaspora associée à Yom Hazikaron

A l’initiative du ministère des relations avec la Diaspora et de l’Agence juive, la cérémonie de Yom Hazikaron au musée des blindés à Latrun a été retransmise en directe sur la page Facebook de l’organisation Massa à l’intention des Juifs de Diaspora. Il s’agit de la plus importante cérémonie qui se déroule en langue anglaise et qui est destinée aux Juifs de Diaspora. Des dizaines de milliers de personnes ont pu ainsi suivre cette cérémonie depuis de nombreux pays, des Etats-Unis à l’Australie en passant par la Turquie, le Brésil, l’Argentine, le Russie ou même le Maroc.Lire la suite sur lphinfo.com