La députée suédoise qui voulait expulser les Juifs d’Israël

Toujours d’actualité cette idée fixe : Envoyer les israéliens juifs vivre « ailleurs » ! Que voilà une idée qui n’est pas nouvelle !

Depuis la nuit des temps bien des « gentils »* s’y sont essayés. Depuis 1945, il faut ajouter au sentiment profondément antisémite existant jusque-là, un autre bouc émissaire : Israël et son corollaire immédiat, l’antisionisme !!

Une députée suédoise qui sans doute croyait avoir inventé le fil à couper le beurre, a donc proposé pour résoudre tous les problèmes et accéder à la Paix dans la région de « déplacer les juifs israéliens ». Et de proposer comme nouvelle terre d’accueil, les Etats-Unis soient-mêmes ! C’est monsieur Trump qui va être content !

N’empêche, même si cette histoire ressemble à s’y méprendre à un hoax, elle est bien réelle ! Comme cette députée qui n’a raté que bien peu de manifestations de soutien aux pauvres palestiniens !

En mai 2018, elle avait quitté le port suédois de Göteborg, avec 29 autres volontaires, direction Gaza ! Mais les choses étant ce qu’elles sont, « La flottille de la liberté », avait été arrêtée à Palerme en Sicile, ancrée pour un bon moment, l’obligeant à abandonner le navire !

« En tant que politique, mon travail consiste à sensibiliser le plus de monde possible, je ne peux rester bloquée… a-t-elle déclaré haut et fort ! Oldoz Javidi d’origine iranienne, elle-même née en Iran, est une ancienne actrice, (ceci aurait-il un rapport avec cela ?), qui a cru avoir inventé un concept en réalité plus vieux qu’Hérode et Moïse réunis…

Le malin plaisir de la députée

C’est cette députée suédoise, activiste propalestinienne, membre du parti Initiative féministe qui a pris comme un malin plaisir à déclarer lors d’une interview au magazine en ligne Feministiskt Perspektiv : « Il est de notoriété publique que les Etats-Unis, un autre régime infernal, un autre voleur de terres, et l’Etat sioniste ont tissé des liens tout à fait spéciaux ! Alors pourquoi Mr Trump n’inviterait pas Mr Netanyahou ? Cela ferait un peu plus de place pour les palestiniens qui ne demandent qu’une chose : Vivre en paix ! (Sic)

Mettant dans le même sac américains et israéliens, elle les a accusés sans faire dans le détail, qui d’avoir volé les terres des amérindiens, qui d’avoir volé celles des palestiniens !

« Déplacer les Juifs contre leur volonté pour résoudre tous les problèmes »… Cela ne vous rappelle rien ?